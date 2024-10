Verluste in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung im Minus

So performte der SDAX am Donnerstag schlussendlich.

Am Donnerstag sank der SDAX via XETRA schlussendlich um 0,79 Prozent auf 13 973,73 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 101,002 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,001 Prozent tiefer bei 14 084,33 Punkten, nach 14 084,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 14 107,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 946,22 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 1,47 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 10.09.2024, den Stand von 13 328,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2024, wies der SDAX einen Wert von 14 437,87 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2023, erreichte der SDAX einen Wert von 12 822,39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 1,10 Prozent zu Buche. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 940,72 Punkten.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Mutares (+ 2,34 Prozent auf 24,10 EUR), Drägerwerk (+ 1,99 Prozent auf 48,70 EUR), PVA TePla (+ 1,96 Prozent auf 13,00 EUR), Medios (+ 1,23 Prozent auf 14,80 EUR) und Douglas (+ 1,18 Prozent auf 20,60 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil pbb (-8,86 Prozent auf 5,51 EUR), RENK (-5,74 Prozent auf 18,67 EUR), STRATEC SE (-3,52 Prozent auf 41,15 EUR), SMA Solar (-3,20 Prozent auf 16,65 EUR) und Energiekontor (-3,17 Prozent auf 52,00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 449 325 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 9,745 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Im SDAX präsentiert die Deutsche Beteiligungs-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,52 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at