Verluste in Frankfurt: SDAX notiert am Nachmittag im Minus

Der SDAX zeigt sich am Mittwoch im Minus.

Um 15:41 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 1,88 Prozent schwächer bei 12 099,75 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 101,095 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,256 Prozent auf 12 363,31 Punkte an der Kurstafel, nach 12 331,69 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 12 363,31 Punkte, das Tagestief hingegen 12 099,75 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der SDAX bereits um 1,45 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.09.2023, lag der SDAX bei 12 787,01 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 25.07.2023, einen Stand von 13 718,15 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.10.2022, bewegte sich der SDAX bei 11 186,17 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 0,126 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 13 880,68 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 980,54 Zähler.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Schaeffler (+ 2,45 Prozent auf 5,23 EUR), MorphoSys (+ 1,35 Prozent auf 26,96 EUR), NORMA Group SE (+ 1,05 Prozent auf 16,32 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 0,70 Prozent auf 21,55 EUR) und CEWE Stiftung (+ 0,46 Prozent auf 87,60 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil CANCOM SE (-9,63 Prozent auf 22,14 EUR), AUTO1 (-7,41 Prozent auf 5,42 EUR), Deutsche Beteiligungs (-5,96 Prozent auf 26,80 EUR), Ceconomy St (-5,75 Prozent auf 1,85 EUR) und JOST Werke (-5,50 Prozent auf 43,80 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. 1 842 636 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die TRATON-Aktie mit 9,055 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,47 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die pbb-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,00 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at