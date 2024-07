Verluste in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Mittag schwächer

Heute ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,28 Prozent leichter bei 14 581,35 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 106,264 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,110 Prozent tiefer bei 14 606,65 Punkten, nach 14 622,79 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 616,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14 566,87 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wurde der SDAX auf 15 038,61 Punkte taxiert. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 09.04.2024, einen Stand von 14 459,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, einen Wert von 13 225,60 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 5,50 Prozent nach oben. 15 337,24 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten markiert.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Drägerwerk (+ 5,68 Prozent auf 54,00 EUR), GRENKE (+ 3,65 Prozent auf 25,55 EUR), Hypoport SE (+ 3,05 Prozent auf 317,80 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 2,27 Prozent auf 10,14 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 1,39 Prozent auf 65,70 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Schaeffler (-4,88 Prozent auf 5,37 EUR), Vitesco Technologies (-3,66 Prozent auf 60,55 EUR), RENK (-2,66 Prozent auf 25,64 EUR), DWS Group GmbH (-2,53 Prozent auf 33,14 EUR) und SAF-HOLLAND SE (-2,20 Prozent auf 17,78 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Schaeffler-Aktie aufweisen. 403 317 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 7,248 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,61 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,75 Prozent bei der Schaeffler-Aktie zu erwarten.

