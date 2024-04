Verluste in Frankfurt: TecDAX gibt am Nachmittag nach

Am Dienstag steht der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,52 Prozent im Minus bei 3 401,98 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 533,128 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 3 454,52 Punkte an der Kurstafel, nach 3 454,38 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 400,91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 472,69 Einheiten.

TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 429,24 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.01.2024, wurde der TecDAX mit 3 324,59 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, notierte der TecDAX bei 3 325,26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 2,33 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Punkten verzeichnet.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Energiekontor (+ 2,96 Prozent auf 66,00 EUR), CANCOM SE (+ 1,95 Prozent auf 28,18 EUR), United Internet (+ 1,34 Prozent auf 21,14 EUR), Kontron (+ 0,88 Prozent auf 20,62 EUR) und JENOPTIK (+ 0,69 Prozent auf 29,00 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-5,33 Prozent auf 50,65 EUR), ATOSS Software (-4,01 Prozent auf 263,00 EUR), Nagarro SE (-3,82 Prozent auf 76,70 EUR), Nemetschek SE (-3,78 Prozent auf 88,25 EUR) und Sartorius vz (-3,23 Prozent auf 356,70 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 790 798 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 210,637 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Die United Internet-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

