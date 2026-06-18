Verluste in London: FTSE 100 fällt

Am Donnerstag notiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,90 Prozent tiefer bei 10 414,14 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,000 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,015 Prozent auf 10 510,16 Punkte an der Kurstafel, nach 10 508,61 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 510,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 388,27 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,547 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 323,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 305,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 843,47 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,65 Prozent nach oben. 10 934,94 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Informa (+ 2,59 Prozent auf 8,62 GBP), Melrose Industries (+ 2,05 Prozent auf 4,84 GBP), Intertek (+ 1,57 Prozent auf 58,10 GBP), Halma (+ 1,03 Prozent auf 39,14 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (+ 0,93 Prozent auf 70,30 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Ocado Group (-4,83 Prozent auf 1,81 GBP), Land Securities Group (-4,74 Prozent auf 6,24 GBP), Fresnillo (-4,53 Prozent auf 31,60 GBP), 3i (-3,99 Prozent auf 22,11 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-3,93 Prozent auf 86,14 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 558 421 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 279,926 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Im FTSE 100 weist die 3i-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at