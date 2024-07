Verluste in London: FTSE 100 letztendlich in Rot

Am Montag beendete der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 8 193,49 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,552 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 203,93 Punkte an der Kurstafel, nach 8 203,93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Montag bei 8 232,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 175,26 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 245,37 Punkten auf. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 08.04.2024, mit 7 943,47 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 256,94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 6,11 Prozent zu. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Ocado Group (+ 5,39 Prozent auf 3,46 GBP), Beazley (+ 3,56 Prozent auf 6,85 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 2,93) Prozent auf 4,57 GBP), ConvaTec (+ 1,92 Prozent auf 2,44 GBP) und Coca-Cola HBC (+ 1,87 Prozent auf 27,28 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen RS Group (-1,99 Prozent auf 7,13 GBP), Schroders (-1,99 Prozent auf 3,74 GBP), Centrica (-1,97 Prozent auf 1,39 GBP), StJamess Place (-1,94 Prozent auf 5,57 GBP) und Fresnillo (-1,85 Prozent auf 5,82 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 137 020 175 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 221,054 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,39 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

