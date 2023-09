Verluste in London: FTSE 100 schwächer

Der FTSE 100 gibt sich am Donnerstagmittag schwächer.

Um 12:09 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,64 Prozent leichter bei 7 682,48 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,406 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 7 731,65 Punkte an der Kurstafel, nach 7 731,65 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 7 731,65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 674,70 Punkten erreichte.

FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der FTSE 100 bereits um 0,375 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 21.08.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 257,82 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 21.06.2023, mit 7 559,18 Punkten bewertet. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 21.09.2022, einen Wert von 7 237,64 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 1,70 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit JD Sports Fashion (+ 6,81 Prozent auf 1,42 GBP), Next (+ 3,27 Prozent auf 73,38 GBP), Marks Spencer (+ 1,63 Prozent auf 2,35 GBP), Auto Trader Group (+ 1,28 Prozent auf 6,35 GBP) und Admiral Group (+ 0,99 Prozent auf 24,39 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Ocado Group (-9,10 Prozent auf 7,35 GBP), Flutter Entertainment (-3,73 Prozent auf 140,70 GBP), Barclays (-3,12 Prozent auf 1,55 GBP), Antofagasta (-2,28 Prozent auf 14,22 GBP) und Glencore (-2,21 Prozent auf 4,54 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 17 907 145 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 mit 200,800 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

2023 weist die Barclays-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Im Index weist die Glencore-Aktie mit 10,12 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at