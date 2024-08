Verluste in New York: NASDAQ 100 schwächelt schlussendlich

So bewegte sich der NASDAQ 100 am Dienstag letztendlich

Zum Handelsende verlor der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,24 Prozent auf 19 719,82 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,152 Prozent schwächer bei 19 736,35 Punkten, nach 19 766,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19 652,18 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 835,38 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 19 522,62 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 18 674,19 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wies der NASDAQ 100 14 694,84 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 19,20 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Palo Alto Networks (+ 7,18 Prozent auf 368,01 USD), PayPal (+ 3,54 Prozent auf 71,89 USD), Warner Bros Discovery (+ 1,83 Prozent auf 7,77 USD), Netflix (+ 1,45 Prozent auf 698,54 USD) und PepsiCo (+ 1,17 Prozent auf 175,85 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil DexCom (-6,23 Prozent auf 72,85 USD), JDcom (-4,57 Prozent auf 28,19 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-4,56 Prozent auf 144,22 USD), Moderna (-3,36 Prozent auf 86,94 USD) und Diamondback Energy (-3,11 Prozent auf 189,75 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 43 221 773 Aktien gehandelt. Mit 3,102 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,85 erwartet. Die Diamondback Energy-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,58 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at