Verluste in New York: NASDAQ 100 verliert

Der NASDAQ 100 notiert am Nachmittag im negativen Bereich.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,55 Prozent tiefer bei 16 471,16 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,249 Prozent auf 16 603,54 Punkte an der Kurstafel, nach 16 562,37 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 16 660,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 419,26 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 2,50 Prozent. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 14.11.2023, bei 15 812,47 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 14.09.2023, einen Stand von 15 473,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.12.2022, betrug der NASDAQ 100-Kurs 11 740,92 Punkte.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 51,63 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 660,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 696,42 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Lucid (+ 15,92 Prozent auf 5,21 USD), Enphase Energy (+ 12,58 Prozent auf 121,15 USD), Align Technology (+ 12,23 Prozent auf 259,65 USD), Moderna (+ 8,77 Prozent auf 85,49 USD) und Illumina (+ 5,90 Prozent auf 134,14 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Exelon (-7,00 Prozent auf 38,13 USD), Adobe (-6,58 Prozent auf 583,17 USD), Palo Alto Networks (-4,79 Prozent auf 298,84 USD), Verisk Analytics A (-3,83 Prozent auf 237,77 USD) und O Reilly Automotive (-3,72 Prozent auf 946,80 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 16 995 231 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,783 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat mit 6,28 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

