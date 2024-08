Verluste in New York: NASDAQ Composite mit Abgaben

Der NASDAQ Composite verzeichnet am Mittag Verluste.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 18:01 Uhr um 2,24 Prozent leichter bei 16 808,59 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 16 780,45 Zählern und damit 2,41 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (17 194,15 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 16 920,63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 582,79 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ Composite bereits um 3,64 Prozent nach. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 02.07.2024, einen Stand von 18 028,76 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.05.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 15 840,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.08.2023, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 13 973,45 Punkten gehandelt.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 13,83 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Cerus (+ 11,27 Prozent auf 2,27 USD), EZCORP (+ 6,20 Prozent auf 11,14 USD), MarketAxess (+ 5,70 Prozent auf 233,83 USD), Microvision (+ 5,09 Prozent auf 1,03 USD) und Merit Medical Systems (+ 4,35 Prozent auf 87,78 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil inTest (-25,70 Prozent auf 8,01 USD), Intel (-25,65 Prozent auf 21,60 USD), AXT (-15,50 Prozent auf 2,78 USD), Cumulus Media A (-14,57 Prozent auf 1,70 USD) und Universal Display (-14,30 Prozent auf 182,25 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 42 176 692 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,154 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

2024 hat die Ebix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,46 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

