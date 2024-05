Verluste in New York: So performt der Dow Jones am Mittag

Am Mittwoch geht es im Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 0,92 Prozent auf 38 496,79 Punkte abwärts. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13,378 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,453 Prozent auf 39 028,99 Punkte an der Kurstafel, nach 38 852,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 38 413,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 38 716,28 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,36 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 29.04.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 38 386,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.02.2024, wurde der Dow Jones auf 38 996,39 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, notierte der Dow Jones bei 33 093,34 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,07 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 40 077,40 Punkte. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Apple (+ 0,64 Prozent auf 191,20 USD), Salesforce (+ 0,62 Prozent auf 271,49 USD), Amazon (+ 0,58 Prozent auf 183,20 USD), Nike (+ 0,53 Prozent auf 92,49 USD) und Johnson Johnson (+ 0,20 Prozent auf 144,67 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil UnitedHealth (-4,17 Prozent auf 482,66 USD), Intel (-1,74 Prozent auf 30,52 USD), 3M (-1,66 Prozent auf 97,04 USD), Chevron (-1,48 Prozent auf 156,68 USD) und Caterpillar (-1,47 Prozent auf 341,38 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 5 195 398 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 2,946 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,58 erwartet. Mit 6,83 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

