UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|ATX aktuell
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09.10.2026 17:58:50
Verluste in Wien: ATX fällt schlussendlich
Schlussendlich sank der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,26 Prozent auf 6 543,45 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 187,173 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 6 560,57 Punkten, nach 6 560,57 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6 534,25 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 619,62 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn sank der ATX bereits um 2,59 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, wies der ATX einen Stand von 6 859,91 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der ATX 6 456,83 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, lag der ATX noch bei 4 731,83 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 22,27 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten registriert.
ATX-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit voestalpine (+ 5,19 Prozent auf 44,56 EUR), CA Immobilien (+ 1,44 Prozent auf 21,15 EUR), Andritz (+ 1,12 Prozent auf 81,40 EUR), DO (+ 1,04 Prozent auf 195,00 EUR) und STRABAG SE (+ 0,99 Prozent auf 102,20 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil PORR (-3,84 Prozent auf 30,05 EUR), AT S (AT&S) (-2,93 Prozent auf 215,00 EUR), OMV (-2,90 Prozent auf 71,95 EUR), Palfinger (-0,76 Prozent auf 26,20 EUR) und UNIQA Insurance (-0,48 Prozent auf 16,64 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 406 552 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,963 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick
Die OMV-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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