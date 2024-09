Verluste in Wien: ATX Prime verliert zum Ende des Freitagshandels

So performte der ATX Prime am fünften Tag der Woche zum Handelsschluss.

Am Freitag tendierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende 0,96 Prozent schwächer bei 1 806,41 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,002 Prozent auf 1 823,85 Punkte an der Kurstafel, nach 1 823,89 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 802,16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 1 826,19 Einheiten.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,378 Prozent. Vor einem Monat, am 20.08.2024, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 821,37 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.06.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 817,99 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 20.09.2023, den Wert von 1 621,98 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,39 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit AMAG (+ 1,28 Prozent auf 23,80 EUR), STRABAG SE (+ 1,17 Prozent auf 38,95 EUR), Frequentis (+ 1,16 Prozent auf 26,10 EUR), Palfinger (+ 1,14 Prozent auf 22,15 EUR) und Telekom Austria (+ 1,07 Prozent auf 8,52 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-12,08 Prozent auf 8,88 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-6,30 Prozent auf 86,30 EUR), Wienerberger (-3,93 Prozent auf 29,84 EUR), ZUMTOBEL (-3,07 Prozent auf 5,68 EUR) und Lenzing (-3,04 Prozent auf 31,85 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 2 440 798 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 25,726 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 2,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,52 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

