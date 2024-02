Verluste in Zürich: SPI zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben

Um 09:12 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,13 Prozent schwächer bei 14 894,73 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,975 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,176 Prozent höher bei 14 939,87 Punkten, nach 14 913,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 939,87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 894,73 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 0,819 Prozent zu. Vor einem Monat, am 22.01.2024, wies der SPI einen Wert von 14 681,85 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.11.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 212,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.02.2023, wurde der SPI mit 14 521,61 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 2,23 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 971,76 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit CI Com SA (+ 9,72 Prozent auf 1,58 CHF), Cembra Money Bank (+ 5,67 Prozent auf 72,70 CHF), VAT (+ 4,78 Prozent auf 451,60 CHF), ams (+ 4,64 Prozent auf 2,16 CHF) und DocMorris (+ 2,94 Prozent auf 89,30 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Spexis (-12,97 Prozent auf 0,16 CHF), Meyer Burger (-9,94 Prozent auf 0,09 CHF), Nestlé (-4,80 Prozent auf 94,36 CHF), Kinarus (-3,13 Prozent auf 0,01 CHF) und Medartis (-1,95 Prozent auf 75,50 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 7 761 209 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 274,216 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,97 zu Buche schlagen. Die mobilezone-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

