WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068

Schlechte Wechselkurse 14.08.2025 21:44:39

Verve-Aktie stürzt ab: Verve senkt Umsatzausblick deutlich

Verve-Aktie stürzt ab: Verve senkt Umsatzausblick deutlich

Der schwedische Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung Verve Group beginnt sein Debüt im SDAX mit einer Prognosesenkung.

Der Nettoumsatz werde im laufenden Jahr bei 485 bis 515 Euro liegen, teilte das Unternehmen am späten Donnerstagabend mit. Zuvor war Verve von 530 bis 565 Millionen Euro ausgegangen. Das bereinigte Ebitda (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) soll nun noch 125 bis 140 Millionen Euro erreichen (zuvor: 155 bis 175 Millionen Euro).

Die Reduzierung der Prognose sei auf zwei Faktoren zurückzuführen, hieß es. Zum einen ein einmaliger Effekt aufgrund deutlicherer technischer Probleme im Zusammenhang mit der Plattformvereinheitlichung, die sich unmittelbar auf den Umsatz auswirkten. Zum anderen habe sich die Wechselkursentwicklung deutlich schlechter entwickelt als erwartet.

Verve war erst am 11. Juli für 1&1 in den Nebenwerteindex SDAX aufgenommen worden. Das Unternehmen ist im General Standard notiert, der nicht so hohe Transparenzanforderungen wie der Prime Standard hat.

Die Verve-Aktie der Schweden verliert am Donnerstag im nachbörslichen Handel auf der Handelsplattform Tradegate zeitweise 18,72 Prozent im Vergleich zum XETRA-Schlusskurs und fällt auf 1,91 Euro.

/he/ajx

STOCKHOLM (dpa-AFX)

