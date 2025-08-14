Verve Group Aktie
WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068
|Schlechte Wechselkurse
|
14.08.2025 21:44:39
Verve-Aktie stürzt ab: Verve senkt Umsatzausblick deutlich
Die Reduzierung der Prognose sei auf zwei Faktoren zurückzuführen, hieß es. Zum einen ein einmaliger Effekt aufgrund deutlicherer technischer Probleme im Zusammenhang mit der Plattformvereinheitlichung, die sich unmittelbar auf den Umsatz auswirkten. Zum anderen habe sich die Wechselkursentwicklung deutlich schlechter entwickelt als erwartet.
Verve war erst am 11. Juli für 1&1 in den Nebenwerteindex SDAX aufgenommen worden. Das Unternehmen ist im General Standard notiert, der nicht so hohe Transparenzanforderungen wie der Prime Standard hat.
Die Verve-Aktie der Schweden verliert am Donnerstag im nachbörslichen Handel auf der Handelsplattform Tradegate zeitweise 18,72 Prozent im Vergleich zum XETRA-Schlusskurs und fällt auf 1,91 Euro.
/he/ajx
STOCKHOLM (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Verve Groupmehr Nachrichten
|
21:05
|Verve Group SE reduces full-year outlook for 2025 based on platform unification and currency effects (EQS Group)
|
21:05
|: Verve Group SE senkt Prognose für Gesamtjahr 2025 aufgrund von Plattformvereinheitlichung und Währungseffekten (EQS Group)
|
13.08.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.08.25
|Verluste in Frankfurt: SDAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
13.08.25
|XETRA-Handel: SDAX steigt am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
12.08.25
|XETRA-Handel SDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
12.08.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12.08.25
|XETRA-Handel SDAX am Dienstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)