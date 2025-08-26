Verve Group Aktie

2,23EUR -0,03EUR -1,24%
Verve Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
26.08.2025 09:53:17

Verve Group Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Verve von 6 auf 5,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Softwareplattform leide kurzfristig zugunsten langfristiger Chancen, schrieb Jörg Philipp Frey am Dienstag im Nachgang gesenkter Jahresziele./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Verve Group Buy
Unternehmen:
Verve Group 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
5,30 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
2,26 € 		Abst. Kursziel*:
134,93%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
2,23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
137,24%
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Verve Groupmehr Nachrichten

Analysen zu Verve Groupmehr Analysen

09:53 Verve Group Buy Warburg Research
14.07.25 Verve Group Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Verve Group 2,23 -1,24% Verve Group

Aktuelle Aktienanalysen

10:05 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
09:53 Befesa Hold Deutsche Bank AG
09:53 Dermapharm Hold Warburg Research
09:53 Verve Group Buy Warburg Research
09:38 UNIQA Insurance kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:11 Schoeller-Bleckmann kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:56 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
08:55 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
08:18 Dermapharm Buy Jefferies & Company Inc.
07:55 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
07:53 Netflix Outperform Bernstein Research
07:40 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 Zalando Outperform RBC Capital Markets
07:03 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:03 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:03 PUMA Sell UBS AG
06:30 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
25.08.25 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
25.08.25 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
25.08.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
25.08.25 Fresenius Kaufen DZ BANK
25.08.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
25.08.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
25.08.25 Intel Market-Perform Bernstein Research
25.08.25 HORNBACH Add Baader Bank
25.08.25 PORR Kauf Warburg Research
25.08.25 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
25.08.25 Merck Market-Perform Bernstein Research
22.08.25 Volkswagen Sector Perform RBC Capital Markets
22.08.25 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
22.08.25 Porsche Sector Perform RBC Capital Markets
22.08.25 Mercedes-Benz Group Outperform RBC Capital Markets
22.08.25 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
22.08.25 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
22.08.25 Novartis Neutral UBS AG
22.08.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
22.08.25 Walmart Buy Jefferies & Company Inc.
22.08.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK
22.08.25 Walmart Kaufen DZ BANK
22.08.25 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
22.08.25 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
22.08.25 adidas Outperform RBC Capital Markets
22.08.25 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
22.08.25 Alstom Market-Perform Bernstein Research
22.08.25 LEG Immobilien Buy Warburg Research
22.08.25 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
22.08.25 STRATEC Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
22.08.25 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
22.08.25 Air Liquide Outperform Bernstein Research
22.08.25 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen