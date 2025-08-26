Verve Group Aktie
|2,23EUR
|-0,03EUR
|-1,24%
WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068
26.08.2025 09:53:17
Verve Group Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Verve von 6 auf 5,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Softwareplattform leide kurzfristig zugunsten langfristiger Chancen, schrieb Jörg Philipp Frey am Dienstag im Nachgang gesenkter Jahresziele./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Verve Group Buy
|
Unternehmen:
Verve Group
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
5,30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
2,26 €
|
Abst. Kursziel*:
134,93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
2,23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
137,24%
|
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Verve Groupmehr Nachrichten
|
25.08.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
25.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: nachmittags Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
25.08.25
|Minuszeichen in Frankfurt: So performt der SDAX am Mittag (finanzen.at)
|
25.08.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX liegt zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
22.08.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
22.08.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
21.08.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
21.08.25
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Verve Groupmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Verve Group
|2,23
|-1,24%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:05
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:53
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|09:53
|Dermapharm Hold
|Warburg Research
|09:53
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|09:38
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:11
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:56
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|08:18
|Dermapharm Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|07:53
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|07:40
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:03
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|PUMA Sell
|UBS AG
|06:30
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|25.08.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.25
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|25.08.25
|PORR Kauf
|Warburg Research
|25.08.25
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.25
|Volkswagen Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|Porsche Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|Mercedes-Benz Group Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|22.08.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|22.08.25
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|22.08.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|22.08.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.25
|STRATEC Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|22.08.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|22.08.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|22.08.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research