Verve Group Aktie

2,32EUR 0,02EUR 0,70%
Verve Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068

24.09.2025 09:50:21

Verve Group Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Verve von 5,30 auf 5,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Werbetechnologie habe mit Captify und Arcado zwei attraktive Zukäufe gemeldet, schrieb Jörg Philipp Frey am Mittwoch. Der Experte hob seine Schätzungen für den Umsatz und operativen Gewinn (Ebitda) für das laufende und das kommende Jahr. Dem Beitrag durch die beiden Zukäufe stehe jedoch ein zunehmender Gegenwind durch den schwachen Dollar gegenüber./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Verve Group Buy
Unternehmen:
Verve Group 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
5,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
2,29 € 		Abst. Kursziel*:
139,97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
2,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
137,27%
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

