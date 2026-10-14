Krypto Aktie
WKN DE: A0SLML / ISIN: DE000A0SLML9
|
15.10.2026 00:55:00
Verwanzte Krypto-Wallets von Ledger: Problem größer als gedacht
Jemand baut heimlich LTE-Modems in neue Kryptowallets ein. Käufer haben über 100 Millionen Dollar verloren. Hersteller Ledger kommuniziert wenig.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Krypto AG
Analysen zu Krypto AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün
An den Märkten in Asien geht es am Freitag wieder aufwärts.