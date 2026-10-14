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WKN DE: A0SLML / ISIN: DE000A0SLML9

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15.10.2026 00:55:00

Verwanzte Krypto-Wallets von Ledger: Problem größer als gedacht

Ein Ledger Stick liegt auf einer PC-Tastatur

Jemand baut heimlich LTE-Modems in neue Kryptowallets ein. Käufer haben über 100 Millionen Dollar verloren. Hersteller Ledger kommuniziert wenig.

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