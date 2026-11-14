Virgin Galactic: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 12, 2026, Virgin Galactic (NYSE:SPCE) announced that commercial spaceflight operations will begin in early Q2 2027. That timeline gives the company time to complete software-hardware integration testing and expand flight capacity before scaling up operations. Three key takeaways from management explain how these moves impact the path to cash flow.

Virgin Galactic is building an indoor launch hangar to protect operations from weather-related delays and increase operational capacity from 125 to 150 flights per year. Moving fueling operations indoors eliminates cancellations caused by overnight squalls, allowing the company to generate more revenue without adding new spaceships.

The company launched a $250 million at-the-market equity offering program, which allows it to sell new shares directly into the public market over time to raise capital. Management plans to use about one-third of the proceeds to pay down first-lien debt, which is priority debt that holds the first claim on assets, while funding operations until reaching positive free cash flow.

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