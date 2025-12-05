Visa Aktie
Visa signs Canary Wharf deal for new European HQ
Payments group will lease 300,000 sq ft at One Canada Square after move from PaddingtonWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Analysen zu Visa Inc.mehr Analysen
|26.11.25
|Visa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.25
|Visa Buy
|UBS AG
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen tendieren seitwärts. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.