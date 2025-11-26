NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Visa mit einem Kursziel von 410 US-Dollar auf "Buy" belassen. Trevor Williams ging am Mittwoch auf die Einflussfaktoren positiver oder negativer Ertragsentwicklungen bei den US-Kreditkartenanbietern Visa und Mastercard ein. Auffällig sei, dass die Preisgestaltung für beide Seiten ein wichtiger Hebel sei. Die Gebühren für internationale Transaktionen stellten nach wie vor eine Schwachstelle dar./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 19:08 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.