Visa Aktie
|288,95EUR
|-0,35EUR
|-0,12%
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
Visa Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Visa mit einem Kursziel von 410 US-Dollar auf "Buy" belassen. Trevor Williams ging am Mittwoch auf die Einflussfaktoren positiver oder negativer Ertragsentwicklungen bei den US-Kreditkartenanbietern Visa und Mastercard ein. Auffällig sei, dass die Preisgestaltung für beide Seiten ein wichtiger Hebel sei. Die Gebühren für internationale Transaktionen stellten nach wie vor eine Schwachstelle dar./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 19:08 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Visa Inc. Buy
|
Unternehmen:
Visa Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 410,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 334,53
|
Abst. Kursziel*:
22,56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 334,53
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,56%
|
Analyst Name::
Trevor Williams
|
KGV*:
-
