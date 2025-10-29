Visa Aktie

299,00EUR 1,05EUR 0,35%
Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

29.10.2025 13:18:25

Visa Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Visa nach Zahlen für das Schlussquartal 2024/25 mit einem Kursziel von 430 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der US-Kreditkartenanbieter habe die Erwartungen locker übertroffen und liege am oberen Ende der eigenen Zielspannen bis darüber hinaus, schrieb Tien-tsin Huang am Mittwoch. Dazu kämen die überraschend hohen Ziele für das neue Geschäftsjahr./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 01:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 01:18 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Visa Inc. Overweight
Unternehmen:
Visa Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 430,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 346,90 		Abst. Kursziel*:
23,96%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 345,10 		Abst. Kursziel aktuell:
24,60%
Analyst Name::
Tien-Tsin Huang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

