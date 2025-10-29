Visa Aktie
|299,00EUR
|1,05EUR
|0,35%
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
Visa Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Visa nach Zahlen für das Schlussquartal 2024/25 mit einem Kursziel von 430 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der US-Kreditkartenanbieter habe die Erwartungen locker übertroffen und liege am oberen Ende der eigenen Zielspannen bis darüber hinaus, schrieb Tien-tsin Huang am Mittwoch. Dazu kämen die überraschend hohen Ziele für das neue Geschäftsjahr./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 01:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 01:18 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Visa Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Visa Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 430,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 346,90
|
Abst. Kursziel*:
23,96%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 345,10
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,60%
|
Analyst Name::
Tien-Tsin Huang
|
KGV*:
-
