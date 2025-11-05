Vishay Intertechnology Aktie
WKN: 861320 / ISIN: US9282981086
|
05.11.2025 15:05:19
Vishay Intertechnology Q3 Loss Narrows
(RTTNews) - Vishay Intertechnology, Inc. (VSH), a manufacturer of semiconductors and passive electronic components, Wednesday reported narrower loss for the third quarter compared to the same period last year.
Further, the company provided its outlook for the fourth quarter.
Quarterly loss narrowed to $7.87 million or $0.06 per share from $2 million or $0.01 per share of previous year.
Excluding items, earnings decreased to $5.78 million or $0.04 per share from $11.01 million or $0.08 per share of the last year.
Revenue increased to $790.64 million from $762.25 million of the prior year.
Looking forward to the next quarter, the company expects revenues in the range of $790 million with an increase or decrease of $20 million.
In pre-market activity, Vishay shares are trading at $16.30, up 1.24% on the New York Stock Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vishay Intertechnology Inc.mehr Nachrichten
|
05.08.25
|Ausblick: Vishay Intertechnology zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Vishay Intertechnology stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: Vishay Intertechnology stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Vishay Intertechnology Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Vishay Intertechnology Inc.
|13,15
|-2,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX tritt auf der Stelle -- DAX etwas leichter -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt wenig verändert, während der deutsche Leitindex schwächelt. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.