Vitec Software Group (B): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Vitec Software Group (B) lud am 14.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 2,98 SEK gegenüber 2,64 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 954,5 Millionen SEK – ein Plus von 4,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vitec Software Group (B) 917,4 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at