Vodafone Deutschland holt Telekom-Manager Rickmann

FRANKFURT (Dow Jones)--Der langjährige Telekom-Manager Hagen Rickmann heuert bei Vodafone an. Wie die Vodafone GmbH mitteilte, wird Rickmann zum 1. März 2025 neuer Geschäftsführer der Firmenkundensparte. Er wird für Vodafone das Firmenkundengeschäft in Deutschland, Albanien, Tschechien, Griechenland, Irland, Portugal, Rumänien und in der Türkei verantworten. Der bisherige Leiter Alexander Saul verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch.

"Mit Hagen Rickmann gewinnen wir einen der angesehensten deutschen Telekommunikations-Manager für Team Rot", sagte Vodafone-Deutschland-CEO Marcel de Groot laut Mitteilung. Rickmann war zuletzt neun Jahre Leiter der Geschäftskundensparte von Telekom Deutschland.

June 26, 2024 13:45 ET (17:45 GMT)