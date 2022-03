Volkswagen Express Aktienanleihe Protect - Einige Fragezeichen

Der Volkswagen-Konzern hat die finanziellen Folgen der Chipkrise 2021 in Grenzen halten können und deutlich mehr verdient. Unterm Strich stieg der Gewinn von Europas größtem Autobauer auf Basis vorläufiger Zahlen gegenüber 2020 um fast 75 Prozent auf 15,4 Mrd. Euro. Damit hat Volkswagen erfolgreich den gravierenden Schwierigkeiten im Zuge des Halbleitermangels getrotzt. Der Umsatz legte um 12,3 Prozent auf 250,2 Mrd. Euro zu. Allerdings machten sich die Engpässe bei den Auslieferungen bemerkbar: Die Zahl der konzern- und weltweit an die Kunden übergebenen Fahrzeuge rutschte um 4,5 Prozent auf knapp 8,9 Mio. ab. Die Knappheit dürfte noch eine Weile anhalten. Vorstandschef Herbert Diess zeigte sich über die möglichen Folgen des Ukraine-Kriegs auf Energiepreise und Lieferketten besorgt. Dazu kommen die drastisch steigenden Corona-Infektionszahlen und Lockdown-Maßnahmen in China. Ein Fragezeichen steht derweil hinter den Plänen zum Börsengang der Sportwagentochter Porsche. Doch der Konzern will diese trotz der Verwerfungen an den Finanzmärkten wie geplant weiter vorantreiben. Nach Möglichkeit will VW den Megabörsengang noch in diesem Jahr durchziehen und hatte dafür das vierte Quartal angepeilt. Alles in allem scheint zumindest eine Seitwärtsbewegung bei der Volkswagen-Aktie drin zu sein. In dieser Situation erscheint die neue Express Aktienanleihe Protect von UniCredit onemarkets (ISIN DE000HVB6F85) interessant. Hier wird der Kupon von 6,25 Prozent p.a. unabhängig von der Kursentwicklung gezahlt. Zudem besteht die Chance auf vorzeitige Tilgung des Papiers bereits nach zwölf Monaten. Dazu muss die Volkswagen-Aktie lediglich das Ausgangsniveau erreichen. Notiert Volkswagen darunter, verlängert sich die Laufzeit um ein Jahr. Am Laufzeitende wird das Wertpapier zum Nominalwert von 1.000 Euro getilgt, wenn die Notiz mindestens 70 Prozent des Startkurses erreicht. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung in Form einer festgelegten Anzahl von Aktien. Dabei können hohe Verluste die Folge sein. Wegen des großen Puffers empfehlen wir die Zeichnung. Weitere Infos unter www.onemarkets.at.

Christian Scheid, Chefredakteur von Zertifikate Austria, begann sich Mitte der Neunziger Jahre für die internationalen Finanzmärkte zu begeistern. Nach seinem Abschluss zum Diplom-Volkswirt 1999 war er Redakteur und Ressortleiter beim Anlegermagazin "Börse Online". Seit 2006 ist er als Freier Wirtschafts- und Finanzjournalist selbstständig. Hier können Sie sich für den Gratis-Newsletter anmelden: Zertifikate Austria



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.