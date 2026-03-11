Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
11.03.2026 16:51:21
Volkswagen Group profits take big hit on Porsche shift
Strategic readjustment at Porsche, as well as dwindling sales in both main export markets, the US and China took a big bite out of VW's 2025 profits — which almost halved.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
