Volkswagen (VW) vz-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Vorzüge von Volkswagen von 125 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Henning Cosman kürzte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) 2024/25, womit er die Kosten durch höhere Anforderungen an Schadstoffsenkungen und negative Schlussfolgerungen aus den Gewinnwarnungen von BMW und Mercedes-Benz reflektiere.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bewegte sich um 09:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 90,80 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 21,15 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 94 969 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2024 12,2 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2024 / 17:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2024 / 03:00 / GMT



