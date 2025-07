NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Das starke operative Ergebnis (Ebit) im Kerngeschäft habe die Geschäftsentwicklung gestützt, schrieb Tom Narayan in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Die wegen der US-Zölle gesenkte Zielspanne für die Ebit-Marge überrasche nicht - deren Mitte erscheine eine vernünftige Annahme und entspreche der Konsensschätzung./rob/gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2025 / 04:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2025 / 04:01 / EDT





