FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Volkswagen nach Quartalszahlen und einem aktualisierten Ausblick auf "Halten" mit einem fairen Wert von 110 Euro belassen. Er sehe den Autobauer auch weiterhin am stärksten durch die aktuelle US-Zollpolitik negativ beeinflusst, schrieb Michael Punzet am Freitag. Zudem belasteten die schwache Entwicklung bei der Porsche AG sowie die Margenverwässerung, bedingt durch den Hochlauf der E-Mobilität, insbesondere in Europa. Positive Impulse aus den eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen dürften diese Effekte in den kommenden Quartalen sukzessive abmildern./rob/la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2025 / 13:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2025 / 13:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





