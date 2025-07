ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volkswagen nach Zahlen für das zweite Quartal von 92 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Patrick Hummel geht in einer am Montag vorliegenden Studie bei seinen Schätzungen für den Autobauer von einem US-Zollsatz von 15 Prozent auf EU-Güter aus. Seine neuen Schätzungen für VW reflektierten zudem die Gewinnwarnung der Nutzfahrzeug-Tochter Traton. Der Experte zieht die Aktien von BMW weiterhin jenen von VW vor./rob/mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2025 / 15:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.