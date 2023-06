Volle Steuergutschrift für alle Tesla Model 3 und Model Y in den USA

Mit dem im August 2022 verabschiedeten Inflation Reduction Act (IRA) will Washington die US-Industrie klima- und zukunftsfest machen. Zu den Nutznießern zählt auch Tesla. Seit kurzem hat es der E-Auto-Pionier geschafft, dass nun sämtliche insgesamt sechs Ausführungen seiner Model 3 und Model Y in den Genuss der vollen Steuererleichterungen kommen.

• US-Regierung fördert Maßnahmen zum Klimaschutz, darunter Kauf von E-Autos• Steuergutschrift unter Auflagen• Sämtliche Tesla Model 3 für Kaufprämie qualifiziert

Das im Rahmen des IRA verabschiedete Investitionspaket mit einem Volumen von über 400 Milliarden US-Dollar sieht unter anderem auch eine Steuergutschrift in Form einer Kaufprämie für Elektroautos vor. So werden beim Kauf eines E-Autos bis zu 7.500 US-Dollar vom Preis des Autos abgezogen. Das Fahrzeug wird für den Käufer somit billiger, der jeweilige Hersteller erhält jedoch den vollen Preis.

Da US-Präsident Joe Biden jedoch nicht nur die Einführung von klimafreundlichen Elektrofahrzeugen im Land unterstützen, sondern auch die heimische Lieferkette stärken will, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein, damit die Prämie in voller Höhe fließt. So muss unter anderem das Elektro-Fahrzeug in Nordamerika montiert worden sein und darf - je nach Fahrzeugtyp - nicht mehr als 55.000 US-Dollar bzw. 80.000 US-Dollar kosten. Außerdem müssen Anforderungen in Bezug auf die Herkunft der für die Akkus benötigten Mineralien erfüllt werden.

Volle Gutschrift für alle Varianten von Model 3 und Model Y

Wie Tesla auf seiner Webseite zu den US-Anreizen erklärt, können sich Höhe und Anforderungen stets verändern. So waren etwa im April 2023 neue Regeln für die Batteriebeschaffung in Kraft getreten, wodurch sich die Steuergutschrift für den Model 3 Standard Range Rear Wheel Drive und Long Range All-Wheel Drive auf jeweils 3.750 US-Dollar reduziert hatte. Für den Model 3 Performance sowie alle drei Varianten des Model Y galt aber unverändert die volle Steuergutschrift von 7.500 US-Dollar.

Doch Anfang Juni konnte Tesla verkünden, dass nun wieder alle insgesamt sechs Tesla Model 3- sowie Model Y-Varianten - von der Basis bis zur Top-Version - Anspruch auf die volle Steuergutschrift in Höhe von 7.500 US-Dollar haben. Wie Tesla das erreicht hat, ist bisher nicht klar, jedoch hat laut "MarketScreener" die US-Regierung auf ihrer Webseite fueleconomy.gov. die Änderungen bestätigt.

Im Ergebnis müssen Käufer des Model 3 jetzt effektiv sogar weniger als die ursprünglich von Elon Musk angestrebten 35.000 US-Dollar für ein Neufahrzeug bezahlen. So beginnt der Preis für die Einstiegsversion des Tesla Model 3 in den USA nach der Steuergutschrift bereits bei 32.000 US-Dollar.

22 Modelle voll qualifiziert

Insgesamt kommen nun 22 Elektroauto -Modelle für die volle US-Steuergutschrift in Frage, darunter auch einige Modelle von General Motors und Ford. Teslas Model S und Model X sind jedoch aufgrund ihrer hohen Preise weiterhin nicht für eine Steuergutschrift im Rahmen des IRA qualifiziert.

Redaktion finanzen.at