Vonovia-, LEG- und TAG Immobilien-Aktie unter Druck: Abstufung durch Morgan Stanley wegen fehlenden Kurstreibern

Die Aktien aus der deutschen Immobilienbranche werden am Freitag weiter von Investoren abgestoßen.

Am Vortag waren sie nach der ersten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank schon unter Druck geraten. Die Währungshüter hatten keine Hinweise auf eine nächste Zinssenkung abgegeben.

Belastet von einer Abstufung sinken die Aktien von Vonovia am Freitag via XETRA zeitweise um 4,00 Prozent auf 27,61 Euro. Seit dem Vortagshoch auf XETRA haben sie damit schon rund sechs Prozent an Wert verloren. Die US-Bank Morgan Stanley hatte den DAX-Wert auf "Underweight" abgestuft, genauso wie den Konkurrenten LEG Immobilien aus dem MDAX auf "Equal-weight". Dessen Aktien sinken im XETRA-Handel zeitweise um 3,25 Prozent auf 77,90 Euro. Auch bei TAG Immobilien gibt der Kurs weiter nach: Zeitweise verlieren die Papiere 1,14 Prozent auf 13,87 Euro.

Nach der ersten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank gebe es zunächst kaum Chancen auf einen weiteren Kurstreiber, schrieb der Morgan-Stanley-Analyst Bart Gysens in einem Branchenkommentar. Er verwies darauf, dass es nach dem bisherigen Anstieg der Aktienkurse eine Überlegung sei, Gewinne mitzunehmen. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei anderswo im Sektor besser als bei deutschen Wohnimmobilien-Aktien. Er erwähnte dabei Großbritannien.

