Vonovia SE-Analyse: Vonovia SE-Aktie von Warburg Research mit Buy bewertet

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vonovia von 42,30 auf 38,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe vor den Quartalszahlen des Immobilienkonzerns sein Bewertungsmodell überarbeitet, woraus das neue Ziel für die Aktie resultiere, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Dividendenrendite von mehr als 4 Prozent, der 37-prozentige Abschlag zum Netto-Substanzwert (NTA) des Unternehmens, fundamental gute Geschäftsbedingungen und die soliden operativen Aussichten untermauerten aber seine Anlageempfehlung.

Die Vonovia SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:45 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 29,45 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 31,07 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 120 211 Vonovia SE-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2025 um 0,4 Prozent zu. Am 07.05.2025 werden die Kennzahlen für Q1 2025 voraussichtlich präsentiert.

