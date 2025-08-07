FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Thomas Rothäusler verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf den angehobenen Ausblick des Immobilienkonzerns, aber auch auf dessen nach wie vor hohe Verschuldung. Vom Unternehmensbericht zog er ein positives Fazit./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.