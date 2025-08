FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vonovia nach Zahlen zum ersten Halbjahr und einer Prognoseerhöhung von 36,00 auf 36,60 Euro je Aktie angehoben. Die Einstufung lautet weiterhin "Kaufen". Der Wohnimmobilien-Konzern habe solide abgeschnitten, schrieb Karsten Oblinger am Mittwoch. Die Resultate dokumentierten insgesamt sowohl einen weiter anziehenden Immobilienmarkt mit steigenden Mieten und Immobilienpreisen als auch ein erfolgreiches Umsetzen der Wachstumsstrategie bei den Nicht-Vermietungsaktivitäten. Der Experte ist weiterhin u?berrascht daru?ber, dass der Kapitalmarkt diese positiven Entwicklungen so wenig honoriere, da die Aktien weiterhin signifikant unterbewertet seien./rob/la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 16:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





