Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vonovia vor Zahlen fürs erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Seine Erwartungen an die Immobiliengesellschaft lägen über den Marktschätzungen, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Montag vorliegenden Studie.

Aktienanalyse online: Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:41 Uhr 1,3 Prozent auf 25,52 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 48,90 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 632 977 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2024 ein Minus von 10,6 Prozent zu Buche. Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2024 / 14:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



