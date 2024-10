Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: Jüngste Einstufung durch Goldman Sachs Group Inc.

Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Jonathan Kownator hat eine ausführliche Untersuchung des Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiers durchgeführt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 41,90 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator rechnet laut einem Kommentar vom Donnerstag mit einer positiven Kursreaktion auf den Verkauf von Immobilienprojekten. Damit werde die Bilanz poliert und es gebe Mittel für hochrentable Chancen, schrieb er.

Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 10:13 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 33,20 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 26,20 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wechselten 412 794 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2024 um 16,3 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

