Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Analyse: Buy-Bewertung für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie von UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vonovia nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die meisten Kennziffern des Immobilienkonzerns hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion.

Aktieninformation im Fokus: Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Um 13:32 Uhr wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 29,64 EUR nach oben. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 14,71 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 1 838 950 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie um 3,9 Prozent. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet.

