Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Analyse: Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 41,90 Euro auf "Buy" belassen. In seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu einem Pressebericht über Kaufinteresse an einem Immobilienportfolio der Adler Grupp schrieb Analyst Jonathan Kownator, er rechne mit einer positiven Reaktion der Anleger. Denn dies zeige, dass Vonovia zurück auf dem Wachstumspfad sei.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte um 13:27 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 33,58 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 24,78 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 799 889 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 17,7 Prozent zu Buche. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024 vorlegen.

