Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Analyse: Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie von Baader Bank mit Buy bewertet

Die Baader Bank hat Vonovia mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern sollte mit einer Kombination aus steigenden Mieten und einer im Jahresverlauf zu erwartenden Stabilisierung der Preise punkten, schrieb Analyst Andre Remke in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Dazu rechnet er mit Fortschritten bei der Veräußerung von Beständen, um die immer noch hohe Verschuldung zu reduzieren.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 11:03 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 26,47 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 24,67 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 343 171 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien. Das Papier büßte auf Jahressicht 2024 um 7,3 Prozent ein. Die Ergebnisse für Q2 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 02.08.2024 vorlegen.

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2024 / 09:07 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.