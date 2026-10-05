Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
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05.10.2026 12:39:12
Vontobel-Veteran heuert in Wien an
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Der Fondsanbieter Superfund hat einen neuen Chef. Gründer Christian Baha setzt auf einen Manager, der ein Vierteljahrhundert bei Vontobel verbracht hat. In der Schweiz will die Gruppe erst später auf Akquise gehen.
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