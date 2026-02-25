VSE CorpShs Aktie
WKN: 868172 / ISIN: US9182841000
|
25.02.2026 22:55:09
VSE Corp Q4 Income Rises
(RTTNews) - VSE Corp (VSEC) announced a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $22.29 million, or $0.98 per share. This compares with $10.40 million, or $0.51 per share, last year.
Excluding items, VSE Corp reported adjusted earnings of $26.39 million or $1.16 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 32.4% to $301.18 million from $227.40 million last year.
VSE Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $22.29 Mln. vs. $10.40 Mln. last year. -EPS: $0.98 vs. $0.51 last year. -Revenue: $301.18 Mln vs. $227.40 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VSE CorpShs
|
24.02.26
|Ausblick: VSE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: VSE stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)