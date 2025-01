VW-Aktie gewinnt: Erholung an wichtiger 200-Tage-Linie

Die Aktien von Volkswagen haben sich am Montag dem schwachen Marktumfeld entzogen.

Die Vorzüge kletterten im DAX via XETRA zeitweise mit 2,5 Prozent auf 99,12 Euro an ihre einfache 200-Tage-Linie. Mit plus 11 Prozent sind sie im noch jungen Jahr bester Auto-Wert im Leitindex.

"Keine Nachrichten sind gute Nachrichten", schrieb Barclays-Experte Henning Cosman in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal. Bevor die Wolfsburger im März ihre Zahlen vorlegen, hatten sie in der Vorwoche letzte Signale gesendet. Dass zuletzt weder die Ziele für 2024 noch die angestrebte Ausschüttungsquote zur Sprache gekommen seien, wertet Cosman positiv. Mit Blick auf das laufende Sparprogramm sieht er eher Überraschungspotenzial als Risiken.

VW-Aktien haben sich seit dem Ende November erreichten Tief seit 2010 um ein Viertel erholt.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)