VW Nutzfahrzeuge verliert Audi-Auftrag - Top-Stromer geht nach Neckarsulm

HANNOVER/INGOLSTADT (dpa-AFX) - Die VW (Volkswagen (VW) vz)-Tochter Audi zieht ihr geplantes Elektro-Topmodell wieder aus Hannover ab. Stattdessen soll das Fahrzeug im eigenen Werk in Neckarsulm gebaut werden, erklärte eine Audi-Sprecherin am Freitag auf Anfrage. Das Modell war Teil des früheren Artemis-Projekts von Audi, 2021 war der Auftrag zur Fertigung an Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) Nutzfahrzeuge in Hannover gegangen. Nach Angaben des Betriebsrats in Hannover soll VWN stattdessen nun eine eigene Fahrzeugfamilie "Space" entwickeln. Dafür erhalte VWN vom Konzern eine eigene Elektro-Plattform auf Basis der künftigen Konzernarchitektur SSP, die bis Ende des Jahrzehnts entwickelt werden soll./fjo/DP/men