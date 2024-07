VW-Nutzfahrzeugholding TRATON kann Gewinn und Umsatz steigern - Aktie gefragt

Der Umsatz wuchs im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 2 Prozent auf 23,4 Milliarden Euro, wie das MDAX -Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Das um Sonderposten bereinigte operative Ergebnis zog um 7 Prozent auf 2,12 Milliarden Euro an. Analysten hatten sich im Schnitt noch etwas mehr ausgerechnet. Zwar ging der Absatz wie bereits bekannt um 5 Prozent auf 168.114 Fahrzeuge zurück. Allerdings konnte die besonders lukrative Marke Scania spürbar zulegen. Die Jahresprognose bestätigte das Management.

Der Auftragseingang lag mit gut 125.400 Fahrzeugen auf Vorjahresniveau. In jüngerer Zeit hatte die Branche deutliche Rückgänge bei den Bestellungen verzeichnet, weil der Auftragsboom aus der Covid-Pandemie abebbt. Der Auftragsbestand ging derweil weiter zurück, weil TRATON mehr absetzte, als Bestellungen neu hinzukamen. TRATON sprach von einer Normalisierung der Auftragslage. Das Unternehmen ist eine Holding der Marken Scania, MAN, des US-Truckherstellers Navistar und der lateinamerikanischen VW Truck & Bus.

Die TRATON-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,74 Prozent auf 29,25 Euro ab.

/men/jha/

MÜNCHEN (dpa-AFX)