Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

Dow Aktie

Dow für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031

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22.05.2026 15:42:48

Wall St rises at open, Dow hits record high

[NEW YORK] Wall Street’s main indexes opened higher on Friday (May 22) with the Dow hitting an intraday record high as investors...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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