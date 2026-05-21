Walmart Aktie

Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

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21.05.2026 13:04:13

Walmart says customers are rationing petrol as Iran war hits wallets

US retail giant said it absorbed additional costs to hold down prices for consumersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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