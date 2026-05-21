Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
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21.05.2026 13:04:13
Walmart says customers are rationing petrol as Iran war hits wallets
US retail giant said it absorbed additional costs to hold down prices for consumersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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