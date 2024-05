Warburg Research gibt Deutsche Bank-Aktie Buy

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Bank von 16,30 auf 20,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Deutsche Bank habe sich im ersten Quartal weiter verbessert, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Freitag vorliegenden Studie und erhöhte seine Ertragsprognosen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Deutsche Bank-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 11:37 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 15,31 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 33,25 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 2 713 096 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 23,8 Prozent zu Buche. Am 24.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.