Warner Music Group präsentierte Quartalsergebnisse

Warner Music Group hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,86 Milliarden USD – ein Plus von 10,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Warner Music Group 1,69 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at